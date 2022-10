Posvet o dr. Jožetu Pučniku

Na Televiziji Slovenija sem 4. oktobra gledal oddajo Odmevi, v kateri so se med drugim spominjali dr. Pučnika. Vemo, da je bil žrtev prejšnjega političnega sistema, čeprav je bil član KPJ.

V oddaji so nam prikazali tudi del posveta v prostorih Slovenske matice, ki je bil posvečen dr. Pučniku. Med razpravljavci je bila tudi dr. Spomenka Hribar, ki je edina – za pogum ji čestitam – svojo razpravo naslovila Prekinjena pot dr. Jožeta Pučnika. Pučnikovo pot je označila kot mnogokrat po krivici prezrto, morda tudi zaradi razkrinkavanja povojnih pobojev. Pučniku je šlo za resnico in etiko, je dejala, ni bil maščevalen in šlo mu je za Slovenijo, za slovensko državo. Ni iskal osebnih koristi, ni bil oblastiželjen, ne častihlepen. Prav nasprotno od Janeza Janše, čigar oblastiželjnost se je pokazala že zelo zgodaj. Hribarjeva je nadaljevala z ostrimi kritikami Janše, predvsem na račun vladanja v zadnjem letu, ko je vlada Slovenijo skoraj spravila na kolena. Med razpravo Hribarjeve je bilo slišati glasno negodovanje večine prisotnih, verjetno zagovornikov tudi domobranstva. Na veliko žalost! Isti so Janši najbrž že izrekli priznanje za čestitko, ki jo je poslal italijanski fašistki Georgii Meloni. Iz občinstva je bilo slišati, da je posvet posvečen Pučniku, in ne obračunavanju z Janšo ... Desni nikakor ne zmorejo sprejeti resnice, ki pa je za poznavanje Pučnikove zgodovine še kako pomembna. Janša je, normalno, zavrnil vse obtožbe Hribarjeve in dejal, da je vse dokazljivo, saj je vse posneto na njegovih strankarskih sestankih. Mislim, da je podobno dejala tudi dr. Hribarjeva. Zanima me, kako bi odločila objektivna komisija na to temo, ko bi pregledala vse »dokazljivo« gradivo.

Ob glasnem negodovanju prisotnih se je oglasil Pučnikov sin Gorazd in pozval prisotne, da ima na aktualni problem vsak svoje poglede in ima pravico, da jih pove. Mogoče ugotavlja, da le ni vse res, kar mu vsiljujejo desni? Zanimiva je bila izjava Pučnikove nečakinje, gospe Ive, ko je dejala, da pripravljenosti povezovanja na levici nikoli ni bilo, kar je Jože (Pučnik) zaznal ob vsakem poskusu. Po njenem bi bil takrat bolj primeren članek Povežite levico in desnico, kar je počel dr. Pučnik, kot pa Ustavite desnico.

Dr. Pučnik je bil spoštovanja vreden in pokončen mož. Mislim, da ga po smrti politiki izrabljajo in zlorabljajo. Trdim, če se ne bi umaknil in prepustil vodstva stranke Demos pohlepnežem, oblastiželjnim in častihlepnežem, se ne bi nikoli zlizal s Cerkvijo, kot se je Janša.