Predsednica poziva Rome, naj se vzdržijo nasilja

Poziv k nenasilju velja za vse prebivalce, ne samo za Rome. Nasilje je žal vsesplošen pojav, ne zgolj enodnevnica. Ker imamo kratek spomin, naj ponovno spomnim na nasilje nad zdravstvenimi delavci, medvrstniško nasilje v šolah, neprimeren odnos do učiteljev ter na pogosto prezrto nasilje v družinah. Tudi druge oblike nefizičnega nasilja so prisotne v izobilju – naštevanje bi lahko trajalo v nedogled. Brez pretiranega razglabljanja lahko ugotovimo, da je nasilje v Sloveniji (in drugod) pogosto posledica toleriranja sovražnega govora – na spletu, v gostilnah, na stadionih, pa tudi v obliki javnega zmerjanja, zlasti s skrajne desne strani političnega spektra.

Kljub zagotovilom, da živimo v eni najvarnejših držav, nas vsakodnevna črna kronika prepričuje o nasprotnem. Policija, predvsem kot varnostni in ne zgolj represivni organ, bi morala biti temu primerno organizirana. O tem sem nekaj že zapisal 31. avgusta 2024 v Delu. Naj tukaj ponovim le to, da bi prisotnost krajevnega, rajonskega policista bistveno prispevala ne le k občutku, temveč tudi k dejanski varnosti lokalnega prebivalstva.

Župan Samo Pogorelc je postal žrtev lastnega ega in nastopov v javnosti. S tem se bo moral sprijazniti – tudi sam sem se ob njegovih izjavah večkrat zamislil, rekoč: položaj mu očitno ni prinesel ne modrosti, kaj šele ponižnosti. Svetujem mu, naj si ogleda svoje pretekle nastope v medijih na temo urejanja razmer znotraj romske skupnosti. Njegovo neprimerno ravnanje potrjujejo sedaj tudi patetični javni pozivi k odstopu ministra.

Nasilje ni dovoljeno – je prepovedano. Upravičeno bi pričakovali, da bo v vseh primerih tudi sankcionirano. A ker je sovražni govor postal del vsakdana, postaja tudi nasilje nekaj vse bolj »sprejemljivega«. Dolžnost predsednice republike je, da spodbuja varnostne organe k delu v korist prebivalstva ter k njihovi ustrezni organiziranosti. Lahko sicer znova in znova poziva skrajneže k umiritvi, a bojim se, da ji ne bodo prisluhnili. Ko sem že pri besedi, jo še enkrat javno prosim: naj slovenska častna četa odstrani bajonete s pušk. Razlogi za to so vsak dan pred našimi očmi.