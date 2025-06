Zavajanje in manipulacije z referendumi

V prispevku je dr. Marjan Fortuna opozoril na pomembno vlogo Javne agencije za zdravila (JAZMP) pri regulaciji zdravil in izrazil pomisleke glede referenduma o konoplji. Nekaj vidikov te razprave pa je vredno dodatno osvetliti. Vprašanje, zakaj smo o medicinski konoplji glasovali na referendumu, o morfiju pa ne, ima jasne razloge. Morfij je dolgo priznano zdravilo, pridobljeno iz opija, in je že od nekdaj jasno umeščen v strogo regulirano medicinsko rabo.

Konoplja pa je zaradi preteklih prepovedi in stigmatizacije ostala v pravni in družbeni »sivi coni«, kljub znanstvenim dokazom o njeni terapevtski vrednosti. Referendum je bil prav zato potreben – da kot družba razmislimo, ali naj omogočimo sodobno, regulirano in dostojanstveno uporabo pripravkov iz medicinske konoplje. Zatrjevanje, da je šlo za »čisto manipulacijo«, ne upošteva dejstva, da vprašanje osebne rabe vpliva tudi na dostopnost za bolnike. Poleg tega konoplja zaradi zgodovinske uporabe in statusa zdravilne rastline odpira drugačna etična in pravna vprašanja kot denimo morfij.

Strinjam pa se, da morajo biti vsi pripravki uporabljeni pod strokovnim nadzorom. A to ne pomeni, da mora vsak primer čakati na dolgo regulatorno pot. Po evropskih in slovenskih pravilih so magistralni pripravki iz konoplje že zdaj možni na recept, brez dovoljenja JAZMP, kar omogoča hitro in individualizirano zdravljenje. Strokovno in etično gledano bi morali bolnikom omogočiti varno zdravstveno posedovanje in uporabo konoplje pod zdravniškim nadzorom, brez nepotrebnih birokratskih ovir, kadar to ustreza njihovim najboljšim interesom. Zdravljenje in lajšanje trpljenja morata biti vedno na prvem mestu.