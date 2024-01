Da, to, kar nam že nekaj časa uprizarjata Janša in Logar, je predstava za javnost, za naivno javnost.

Logar je že 30 let dejavni član stranke SDS in vseskozi vnet podpornik Janeza Janše, ta mu je omogočil, da je bil vselej vidnejši član stranke. Ne pozabimo, kako je Logar vedno izpolnjeval Janševe zamisli, kako nikoli ni bil kritičen do Janševih političnih potez, tudi ob neprimernih in žaljivih Janševih tvitih se ni oglašal. In namera, da bi se zdaj s svojo Platformo sodelovanja odcepil od Janše, se mi zdi nemogoča, saj menim, da je še vedno aktivni član stranke SDS. Bilo bi zelo farizejsko od Logarja, da bi zdaj obrnil hrbet Janši, saj mu je navsezadnje dolžan za vse »politično dobro« v zadnjih 30 letih.

Logar s svojo Platformo sodelovanja premamlja mnoge, tudi nekatere odslužene politike, ki vidijo priložnost za ponovno afirmacijo. Privlačna definicija in ponudba Platforme sodelovanja je prevzela mnoge, tako da zdaj Logar kraljuje na lestvici priljubljenih, kot nam kažejo tudi ankete v dnevniku Delo. Vendar lahko samo ugibamo, kaj se bo iz tega izcimilo. Da bi Janša kar tako prepustil primat Logarju, ne verjamem. Dokler bo imel Janša v svoji stranki podporo, kot jo ima, bi bilo čudno, če bi jo prepustil drugemu, saj bi to pomenilo strankin odhod v marginalo, če že ne kar njenega pogreba.

Kakorkoli se bo ta predstava za javnost končala, ne bo dobro, če nam bosta vladala Janša ali Logar. Prav je, da se spomnimo zgodovine stranke SDS zadnjih 30 let – koliko prepirov, afer, nervoze, žaljivosti, potvarjanja zgodovine, laži in še česa so nam povzročali. Ne želimo si, da se to nadaljuje, zato nam ne smeta vladati ne Janša ne Logar.