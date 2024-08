Prilastitev pristojbine za plovbo po reki Soči

V zvezi s plovbo po reki Soči so vse oči uprte v višino cene dovolilnice, zato nam uhaja bistvo zadeve. Ne glede na verjetnost, da skupnega odloka ne bo in bodo posoške občine na svojem območju sprejele lastne odloke, je plovna pot skupna in se začne na Bovškem, poteka čez Kobariško in konča na Tolminskem – in infrastrukturo je treba vzdrževati in izboljšati na celotni plovni poti.

Leta 2000, ko smo v občini Bovec začeli samostojno izvajati odlok, je bilo samoumevno, da smo iz iztržka od dovolilnic plačevali najemnino za zemljišče na izstopnem mestu Trnovo 2. Tako se je delalo vse do letos, saj je denar od dovolilnic namenski in se je na podlagi dogovora urejala celotna plovna pot in investiralo, kjer je bilo treba. Zato ni nobene logike in nobene podlage, da se iztržek od dovolilnic (letos bo samo od potnikov na raftih dodatnih 400.000 do 500.000 evrov prilivov), ki je skoraj v celoti vplačan na Bovškem, nakazuje na račun občine Kobarid za investiranje v eno izstopno in eno vstopno mesto! Nikakor ne pride v poštev, da si s »sporazumom« priberačimo nekaj denarja za infrastrukturo plovne poti, ki je najbolj obsežna na Bovškem, in posredno damo »legitimnost« prisvojitvi našega denarja.

Poudariti moram, da namenska poraba denarja od pristojbin ni bila predmet presoje na Ustavnem sodišču RS, tako da se ni odločalo o zakonitosti nakazovanja denarja na račun občine Kobarid. V občinskih odlokih posoških občin mora biti v enakem tekstu v poglavju »Vzdrževanje in izboljševanje plovne poti na reki Soči« določeno, da se vplačana pristojbina nakazuje na poseben račun, kako se odloča o njeni porabi, kdo o tem odloča in kdo nadzoruje namensko porabo. Obstaja tudi možnost, da bo vsaka občina vplačani denar na svojem območju nakazovala na svoj račun in izboljševala infrastrukturo plovne poti na svojem območju.

Za preverjanje zakonitosti lokalnih odlokov in prilastitve pristojbine je pristojno ministrstvo za infrastrukturo.

Z nespodobno prilastitvijo pristojbine nas imajo sosedje za bebčke, in če vanjo privolimo oziroma se z njo sprijaznimo, smo to tudi v resnici.