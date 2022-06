Quo vadis, Slovenska vojska?

Kot prvo, iskreno upam, da vsi Slovenci najostreje obsojajo agresivno vojno Rusije proti Ukrajini, in se temu tudi sam pridružujem.

Vendar me presenečata kolektivna norost in čredni nagon velike večine evropskih vlad in prebivalcev, da je rešitev konflikta možna edinole z masivnim oboroževanjem Evrope in z enormnimi proračuni za vojsko. Povečevanje in kopičenje orožja v Evropi in pošiljanje orožja v Ukrajino ne bo imelo nobenega učinka, kvečjemu bo vojno v Ukrajini podaljševalo v prihodnost.

Vojna v Ukrajini ne bo končana letos in tudi drugo leto ne. Samo Nemčija bo dala za oboroževanje v prihodnosti sto milijard evrov! Na dolgi rok bo poraženec seveda Rusija, ampak do takrat bo od Ukrajine ostalo samo pogorišče in pepel, tisoči mrtvih civilistov in vojakov, milijoni beguncev in desetletja stagnacije. Ukrajinski predsednik Zelenski je v očeh svetovne javnosti nedvomno herojska osebnost in moralni zmagovalec, toda kakšno ceno bo za to plačalo ukrajinsko prebivalstvo? Že na začetku, ko je obstajala vsaj minimalna možnost za mirovna pogajanja, je kategorično zavrnil vse ruske predloge in si s tem zaprl vse možnosti. Ruski predsednik je seveda poseben primer in ga ni mogoče ocenjevati z normalnimi merili.

Verjetna dejstva bodo namreč naslednja: Krim bo ostal ruski, verjetno tudi Doneck in Lugansk, tu je mogoč tudi mednarodno nadzorovan referendum, ko se bodo razmere umirile. Ampak tega še ni na vidiku. Dejstvo je, da so ZDA in Evropa pravzaprav žrtvovale Ukrajino zaradi svojih predvsem egoističnih interesov – Evropa zaradi energentov in ZDA zaradi svojih interesov in prodaje orožja na prvem mestu. Amerika je tisoče kilometrov stran in trgovci z orožjem si manejo roke in želijo, da bi vojna trajala čim dlje. Žal je tudi Slovenija podlegla tej evforiji in se oborožuje čez svoje zmožnosti. Nabava oklepnikov je bedasto dejanje, ki ne bo ničesar prispevalo k varnosti Slovenije, ampak bo samo ustreglo interesom Nata.

Vstop Slovenije v Nato je bil zgrešena poteza, ki nam ne zagotavlja ničesar, razen izdatkov za obrambo. Odgovorni naj že enkrat povedo, kdo nas bo napadel in zakaj. Še bolj nesmiseln in škodljiv je bil nakup transportnega letala, ki ne bo prav ničesar prispevalo k varnosti Slovenije. Slovenci smo naivni bedaki, če mislimo, da nam bo kdo pomagal pri morebitni agresiji. Nas bo napadla Rusija? Ravnanje tako imenovanih zaveznikov, ki so nam po drugi svetovni vojni vzeli slovensko Koroško in Trst, nam to potrjuje. Iz zgodovine se nismo naučili nič! Modrost takratnega vodstva in Tita je bila, da se Jugoslavija ni spustila v oborožen konflikt z zavezniki, ki bi terjal samo nove žrtve. Žal smo morali prav Slovenci to požreti, ker smo bili le igrača v rokah velikih sil. Ukrajinski predsednik Zelenski bi se lahko iz tega kaj naučil.

Vmešavanje Slovenije v ukrajinsko vojno je neproduktivno, prav tako podpora vstopu Finske in Švedske v Nato. Rusija ne bo napadla Finske in baltskih držav, ker bi to pomenilo tretjo svetovno vojno. Nato in ZDA v tem primeru ne bi ukrepala. Rešitev za Slovenijo: referendum o izstopu iz zveze Nato, razglasitev nevtralnosti (skupina nevtralnih Švica, Avstrija, Slovenija), v Ukrajino pa ne pošiljati vojaške pomoči, ampak povečati humanitarno.

Slovenska vojska naj služi Sloveniji in Slovencem, in ne tujim interesom. Z dejanjem polaganja venca na grob slovenskim izdajalcem in kvizlingom je pri meni dobila dodatne negativne točke. Dejanja bivšega obrambnega ministra Tonina in predsednika Pahorja (zame sta vojna hujskača) pa naj oceni zgodovina. Število slovenskih vojakov v tujini je treba zmanjšati.

P. S. Do zdaj še nisem dobil odgovora, koliko nas je stala avantura v Afganistanu, ki smo jo plačali slovenski davkoplačevalci.