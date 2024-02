Salonit Anhovo v imenu Društva OZA in sindikata nasprotuje noveli

Novelirani zakon o varstvu okolja (ZVO-2A), ki predvideva izenačitev mejnih vrednosti izpustov za sosežigalnice (cementarne) s tistimi, ki veljajo za specializirane sežigalnice odpadkov, so poleg zdravniške stroke, ki že leta opozarja na nedopustnost čezmernega obremenjevanja okolja, prvič v zgodovini podprle tudi vse parlamentarne politične stranke. Novelo ZVO-2A je na načelni ravni podprla celo cementarna Salonit Anhovo, saj naj bi tudi sami sledili ukrepom za trajno zniževanje emisij. Pri tem hinavsko zamolčijo podatek, da zmanjševanje emisij pogojujejo s povečanjem proizvodnje klinkerja in povečanjem sosežiga smeti za še enkrat, kar bi za naše okolje pomenilo dokončen kolaps.

Ni skrivnost, da si Salonit Anhovo ves čas sprejemanja zakona prizadeva, da sprememb ne bi bilo. Zagrozili so, da bi v primeru sprejetja zakona zahtevali celo presojo ustavnosti.

Vsa njihova prizadevanja – lobiranje prek raznih gospodarskih združenj in celo kupljeno mnenje eminentnih pravnikov – so se izkazala za neuspešna. Zato so se v družbi lotili drugačnih PR-prijemov ter prek svojih delavcev in Društva obolelih zaradi azbesta (OZA) začeli izvajati pritisk na Občino Kanal ob Soči. Danes pred njo menda celo pripravljajo protest, kamor naj bi z avtobusi pripeljali delavce.

Nizkotni in sodobnega podjetja nevredni so Salonitovi pritiski na lastne delavce, ki se bodo morali v delovnem času na zahtevo svojega delodajalca udeležiti protesta proti predlogu zakona, ki bo bistveno zmanjšal strupene emisije in pozitivno vplival na zdravje ljudi.

Pri tem dodajamo, da Salonit Anhovo ni edina »slovenska« cementarna. Salonit Anhovo je cementarna v tuji, avstrijsko-italijanski lasti, ki v Sloveniji opravlja umazano, a hkrati izjemno dobičkonosno dejavnost na račun našega zdravja in okolja. Salonit Anhovo je tuje podjetje, katerega edini namen je generiranje milijonskih dobičkov, ki se prek dividend prelijejo v zasebne avstrijske in italijanske žepe!

Nedostojne in abotne so trditve Društva OZA, ki protestira celo proti prizadevanjem zdravnikov za izboljšanje stanja okolja in zdravja ljudi. Pozitivni učinki predloga novele zakona bodo prinesli olajšanje tudi in predvsem azbestnim bolnikom, ki jih je v našem okolju nešteto. Ob tem pa organizacija, ki naj bi se zavzemala za njihovo dobrobit, javno in brezsramno zatrjuje, da se »nočejo ukvarjati s strokovnimi zadevami«.

Pričakovati je, da bi društvo, ki naj bi se zavzemalo za dobrobit obolelih zaradi posledic uporabe azbesta, brezpogojno podprlo vsakršna prizadevanja za izboljšanje zraka in čistejše okolje v srednjem Posočju. Vsi vidnejši akterji Društva OZA so sedanji ali nekdanji zaposleni v Salonitu. Najbrž je društvo prav zato eden najbolj gorečih podpornikov cementarne Salonit Anhovo.

Glavni in edini cilj predloga novele zakona je zaščita zdravja ljudi in okolja, ki je zaradi posledic delovanja Salonita nepopravljivo poškodovano.

Predlog novele zakona v celoti sledi pozivu skoraj 600 slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov, ki so pred leti pozvali odločevalce, naj mejne vrednosti za vsakršno obremenjevanje okolja določijo po meri zdravja ljudi, in ne po meri onesnaževalcev. Naš glavni cilj je življenje v čistem in bolj zdravem okolju! Želimo si le živeti!

Jutri, 16. februarja, bodo poslanci na izredni seji obravnavali predlog novele in glede na preteklo podporo je pričakovati, da ga bodo podprli. Jutri ne pričakujemo nič drugega kot soglasno podporo predlagani noveli zakona.

Veseli smo, da se naša dolgoletna prizadevanja začenjajo uresničevati ter da predlog novele podpira vsa slovenska politika. Veseli in ponosni smo, da tematika varovanja okolja in zdravja ljudi postajata vrednota in nadstandard, ki ju končno začenjamo ceniti.

Ponosni smo, da se bodo naša dolgoletna prizadevanja za čistejši zrak in bolj zdravo okolje zares uresničila.

Upanje, da bomo končno zaživeli v čistejšem in bolj zdravem okolju, še nikoli ni bilo večje!