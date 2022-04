Soočenja pred volitvami

Ko spremljam soočenja na slovenski televiziji, opažam neznansko hvaljenje predstavnikov vladajoče koalicije o tem, kako uspešni so bili v teh dveh letih, odkar vladajo oni. Pri tem mi prihaja na misel dvoje.

Prvič bi spomnil na star pregovor: Lastna hvala – cena mala. Tisto, da so uspešno vodili neko predsedovanje, bi tudi vzel z zadržkom. Trepljanje po ramenih po koncu predsedovanja na čelu EU je pač vedno v navadi in je znak okretnosti v diplomaciji. Kako pa so se v resnici počutili, pove to, da so nekateri bežali s prostora, ko so se pripravljali na skupni posnetek sodelujočih …

Kot drugič pa bi rekel glede hvale ob tem, kaj vse so naredili, da nekaj so v dveh letih le morali pokazati, saj so, ljubi bog, potrošili tak kup milijard, da bi lahko z njimi osrečili vsak dom v Sloveniji, ne pa da so se porazgubile samo po nekaterih žepih.

Imajo (še vedno) škarje in platno, le da niso ukrojili nobenega spodobnega oblačila. Ostale so le krpe in tisti, ki jih bodo konec aprila podedovali, bodo potrebovali dolgo nit, da bodo iz njih sešili nekaj uporabnega.

Se vidimo v naslednji, lepši Sloveniji.