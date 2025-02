Trump namerava Ameriko ponovno narediti veliko

Kako bo Amerika ponovno postala velika? Tako kot v vsej njeni zgodovini. Na začetku so Američani naleteli v novem svetu na avtohtone Indijance, ki so jim s prevarami in vojaško silo ukradli zemljo, potem na to zemljo pripeljali nekdaj svobodne Afričane in jih rasistično zasužnjili za delo predvsem na bombažnih poljih, dokler jih ni pred 160 leti (1865) osvobodil Abraham Lincoln, čeprav je trajalo suženjstvo v prikriti obliki do obeh svetovnih vojn.

Ko pa ni bilo več črnih sužnjev, so se Američani podali čez mejo v Srednjo in Južno Ameriko in postali veliki tako, da so poskušali podkupovati lokalne politike teh držav, da bi jim omogočili dostop do naravnih bogastev, kjer se niso ustavili niti pred fizično eliminacijo tistih, ki so bili prepošteni za njihove rabote. Po 2. svetovni vojni pa so kot del zavezniške protifašistične koalicije ostali v Evropi in na Pacifiku z vojaškimi bazami in gospodarskimi predstavništvi, kar je naredilo Ameriko res veliko v času, ko sta se na vhodu formirali iz nekdanjega ruskega carstva Sovjetska zveza in revolucionarna Kitajska, ki sta se transformirali v sedanji partijski kapitalizem: ta deluje po podobnem vzorcu kot ameriški, vse po enakih izhodiščih, da si lahko večji samo, če drugemu nekaj vzameš s prevaro (kar Američani imenujejo dober biznis) in ga tako ali drugače podrediš.

In že smo v današnji šokantni situaciji, ko se je ameriška, nekdaj prva demokracija na svetu preobrazila v nenasitno izrojeno demokracijo milijarderjev, ki jih zanima samo Amerika in njeni enormni dobički, ustvarjeni na račun ekonomsko manj razvitih narodov, ki ropajo te ekonomije predvsem z novimi in novimi tehnologijami umetnih inteligenc in jih z njimi spravljajo v novodobno suženjstvo.

In tu imamo sedaj Trumpa, ki hoče napraviti Ameriko še večjo – z nasilnim prevzemom Kanade, Panamskega prekopa, Grenlandije in Gaze, za kar je pripravljen zahrbtno izdati Ukrajino in Evropo, domovino svojih dedov, ki so ju ZDA same potisnile v vojno z Rusijo že leta 1914 s financiranjem majdanske revolucije, ki so jo začeli prav oni – brez lastnih vojakov, ampak z ukrajinskimi, in to izključno zaradi njenih naravnih bogastev.

»Novi šerif v mestu«, kot ga je imenoval njegov pomočnik J. D. Vance, pa hoče ob tem še narediti biznis, da izdana Ukrajina podpiše pogodbo o koriščenju redkih zemljin, ki naj jih Ukrajina ob tem plača 200 odstotkov več, kot je bil dejanski vložek ZDA v pomoč Ukrajini, in gre v primitivnem nasilju do Zelenskega in njegovega predhodnika tako daleč, da pred pogajanji z Rusi oba sramoti na odprti sceni in se pri tem hvalisa, kako bo le on, Trump, kot kralj ustavil vojno. Vsekakor mu ta izdaja lahko uspe in se evropski voditelji v strahu pred izdajo odpravijo v ZDA, da bi pregovorili novega »šerifa«, kar je v tem trenutku eksistenčno nevarno za vso Evropo – podobno, kot je bilo leta 1933, ko je bil v Evropi neki drugi šerif.