Ameriški napad na Evropo

V minulih dneh je bila usoda Ukrajine prvovrstno ameriško-evropsko vprašanje, in vendar ne edino, ki je bilo na mizi. Ameriški podpredsednik na münchenski varnostni konferenci ni govoril o varnosti, samo mimogrede je omenil Ukrajino, Putina in Rusijo. Njegov nastop je bil pridiga o vrednotah demokracije. Oseba, ki še zmeraj noče priznati, da je Trump izgubil volitve leta 2020, je eno od najvidnejših platform v svetovni diplomaciji, kjer se zbere evropska diplomatsko-vojaška elita, uporabila za poučevanje Evrope o identiteti, politiki in obrambi »skupnih vrednot«. Izrecno je podprl nemško skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD), zavrnil srečanje s kanclerjem in se sestal z Alice Weidel. Odposlanci Trumpove nove administracije so naslavljali Evropo z ošabnostjo, kakršne ni doživela.