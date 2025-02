Podpredsednik ZDA Zelenskega opozarja, da bo »obrekovanje Trumpa obžaloval«

Nedavne izmenjave ostrih izjav med Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim so razkrile globoke razpoke v odnosih med ZDA in Ukrajino. Napetosti so se dodatno zaostrile po začetku mirovnih pogajanj med ZDA in Rusijo, kjer Kijev ni dobil mesta za pogajalsko mizo. Trump je Zelenskega označil za »diktatorja brez volitev« in ga obtožil odgovornosti za vojno z Rusijo. Ukrajinski predsednik je na to odgovoril, da Trump »živi v svetu dezinformacij«, kar je odnose še dodatno zapletlo.

Ameriška administracija je v zadnjem tednu okrepila prizadevanja za sklenitev mirovnega sporazuma, pri čemer je Kijev ostal ob strani. Ta odločitev je v Ukrajini sprožila ostre odzive. Zelenski je v znak protesta odpovedal načrtovan obisk v Savdski Arabiji, potem ko so se ameriški voditelji srečali z ruskimi diplomati brez njegove prisotnosti.

Trump je svoje stališče ponovil tudi na družbenem omrežju Truth Social, kjer je trdil, da ima Zelenski le štiriodstotno podporo med Ukrajinci. Kijev je te navedbe ostro zavrnil, pri čemer so se sklicevali na raziskave javnega mnenja, ki kažejo 57-odstotno podporo ukrajinskemu predsedniku.

Vloga JD Vancea v sporu

V napade se je vključil tudi Trumpov podpredsednik JD Vance, ki je v intervjuju za Daily Mail Zelenskega opozoril, da bo »obrekovanje« Trumpa obžaloval. S tem je Vance, ki se vse bolj uveljavlja kot odločen zagovornik avtokratskega pristopa k zunanji politiki, nadaljeval pritisk na Ukrajino in ji dal vedeti, da podpora ZDA ni več samoumevna.

Vance je zavrnil trditve, da Trump deluje pod vplivom ruskih dezinformacij, in dejal, da »dobro razume geopolitične razmere«. Ob tem je posredno zagrozil Ukrajini, da bo izgubila podporo ZDA, če bo še naprej kritizirala Trumpovo politiko.

Trumpov pritisk na Kijev

Trumpova administracija je v zadnjem tednu znova okrepila pritisk na Ukrajino, potem ko je predsednik opravil 90-minutni telefonski pogovor z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom. Kijev skrbi, da se Washington z Moskvo pogaja o mirovnem dogovoru, ki bi lahko preprečil ukrajinsko članstvo v Natu.

Zelenski je v odzivu na tiskovni konferenci opozoril, da so tovrstni pogovori brez ukrajinske udeležbe »škodljivi za nacionalno varnost«, Trumpa pa obtožil, da s svojimi izjavami spodbuja »rusko propagando«.

Besedna vojna med Trumpom in Zelenskim je sprožila močne odzive tudi na mednarodni ravni. Nekdanji ameriški podpredsednik Mike Pence je na omrežju X zapisal, da Ukrajina ni odgovorna za vojno, temveč je žrtev ruske invazije. Senator Charles Schumer je v senatu ostro kritiziral Trumpa, saj meni, da »s ponavljanjem Putinove propagande škoduje Ukrajini«.

Zelenski je v odzivu na tiskovni konferenci opozoril, da so tovrstni pogovori brez ukrajinske udeležbe »škodljivi za nacionalno varnost«, Trumpa pa obtožil, da s svojimi izjavami spodbuja »rusko propagando«. FOTO: Tetiana Dzhafarova/AFP

Medtem so v ruskih medijih Trumpove izjave pozdravili. Državni kanal Rossiya je poročal, da »Trump ne skriva svojega nezadovoljstva z Zelenskim«, medtem ko je Komsomolskaya Pravda zapisala, da je »Trump povozil Zelenskega zaradi njegovih pritožb glede pogajanj«. Ruski ideolog Aleksander Dugin je šel še dlje in napovedal, da je »Zelenski končal politično kariero, saj bo zdaj izdan z vseh strani«.

Ukrajinska javnost razdeljena

Ukrajinske ankete kažejo, da se je podpora nadaljevanju vojne v zadnjih mesecih zmanjšala, vendar Kijev ostaja odločen, da se brez njegove udeležbe ne more sklepati dogovorov z Moskvo. Predstavniki civilne družbe so poudarili, da je izključitev Ukrajine iz mirovnih pogajanj »v nasprotju z mednarodnim pravom«.

Na ruski strani je Putin dejal, da je Moskva pripravljena na pogovore, vključno z udeležbo Ukrajine. Ob tem je izrazil presenečenje nad Trumpovim tempom pogajanj, saj pričakuje »konkretne rezultate«, preden bi se srečal s Trumpom.

Putin pozitivno presenečen nad Trumpovim tempom pogajanj. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Besedni spopad med Trumpom in Zelenskim je še dodatno zapletel diplomatska prizadevanja za končanje vojne. Medtem ko Trump krepi pritisk na Kijev, si Zelenski prizadeva ohraniti podporo zahodnih zaveznikov.