Učitelji, profesorji – prekarci

V medijih spremljam, koliko problemov imajo ravnatelji z zaposlovanjem učiteljev, profesorjev. Ob velikem pomanjkanju teh kadrov si ravnateljice, ravnatelji pomagajo na različne načine. Zaposlujejo upokojence, študente zadnjih letnikov pedagoških fakultet, trenutno brezposelne, včasih tudi z manj ustrezno izobrazbo. Dolgo sem delal v šolstvu in poznam razmere.

Krivično se mi zdi, da jih zaposlijo od 1. septembra do samo konca junija. Dopusta nimajo, dva meseca so brez plačila. In 1. septembra se zadeva ponovi. Zato se na zavodu za zaposlovanje konec junija poveča število brezposelnih učiteljev, s 1. septembrom se to število zmanjša.

Predlagal bi tem prekarcem, da ne sprejmejo tako poniževalnega in izkoriščevalskega načina zaposlitve. Zahtevajo naj zaposlitev za vse leto in ne samo za deset mesecev, kot je zdaj navada. V stiski bodo ravnatelji morali popustiti in jim ponuditi bolj človeške razmere. Upam, da bo prekarcem uspelo, samo vztrajati morajo vsi. Srečno!