V medijih sem izvedel, da se bo konec letošnjega leta iztekla pravica do zagotovljene vdovske pokojnine vsem tistim, ki ne bodo pravočasno vložili zahtevka, s katerim bi lahko pridobili to pravico.

Pri nas je menda 645.000 upokojencev in od teh jih 350.000 živi pod pragom revščine. Med slednjimi je gotovo kar nekaj vdov in vdovcev, ki bi lahko pridobili tudi vdovsko pokojnino. Med njimi je večina žensk, ker pač moški umiramo prej. Veliko teh starejših žensk nima interneta ali pa ga ne znajo uporabljati in same ne bodo znale pravočasno izpolniti in oddati vlog za pridobitev pravice do vdovske pokojnine. Poleg posameznih humanitarcev bi se morali vključiti tudi Rdeči križ, Srebrna nit in zlasti zaposleni na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Naj najprej premaknejo rok za izpolnitev vlog. (Luka Mesec je to obljubil.) Gotovo obstajajo seznami vdov in vdovcev, ki živijo pod pragom revščine. Z ministrstva ali z Rdečega križa naj jih skličejo na več koncih po Sloveniji in naj jih naučijo, kako je treba vlogo izpolniti. Tudi po posameznih hišah in stanovanjih bi lahko šli in pomagali vdovam in vdovcem.

Morda bo to pisanje koga premaknilo in bo marsikateri vdovi in vdovcu lažje preživljati težke dneve.