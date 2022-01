Za Guinnessovo knjigo bom predlagal ...

Predlog za Guinnessovo knjigo rekordov je v tem obdobju bolezni covid-19 morda neprimeren, je pa vzrok za to, saj sicer do tega predloga ne bi moglo priti.

Zdravniška svetovalna skupina Vlade Republike Slovenije je lani pred 1. majem, ko naj bi potekale po vsej Sloveniji proslave ob prazniku dela, predlagala sledeče: »Godbeniki, natančneje pihalci v orkestrih (flavtisti, klarinetisti, oboisti, rogisti in fagotisti) naj, ko bodo igrali, izvrtajo luknjico v zaščitne maske in igrajo z maskami.« Predlog je bil seveda aboten, saj je s tem strokovna komisija svetovala le namerno okužbo instrumentov. Okuženi zrak pri pihalih med igranjem izhaja iz odmevne cevi in drugih odprtin. Torej bi bilo edino smiselno, da glasbeniki zaščitijo odmevnike pihal, da ne bi izhajal okuženi zrak v prostor, kjer so poslušalci. Da je to sploh bilo predlagano, je krivo nepoznavanje in preziranje stroke, ki se imenuje »glasbena akustika«, od dobro plačanih vladinih svetovalcev – doktorjev. Naj se v bodoče poglabljajo v svoje področje, ki ga obvladajo! Ne morem imenovati vodje takratne posvetovalne skupine, saj jih predsednik vlade neprestano menja!

Zato bom sprožil postopek za predlog, da se »svetovalna strokovna skupina pri Vladi RS« uvrsti v Knjigo Guinnessovih rekordov. Gotovo imajo v knjigi poglavje največjih neumnosti na svetu. Mislim, da bo to pot Slovenija zmagala!

Za nameček pa še en njihov predlog. Pred lanskih pustom so predlagali, naj kurenti nosijo pod svojo opravo (kapo) še zaščitno masko. Ta predlog pa je tako neumen, da ga niti ne morem predlagati!