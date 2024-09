Za prepoved gospodarskega sodelovanje z nezakonitimi naselbinami

Slovenija mora prenehati podpirati nezakonite izraelske naselbine na Zahodnem bregu z gospodarskim sodelovanjem.

Gibanje za pravice Palestincev, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Iniciativa Mestni Zbor, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Organizacija za participatorno družbo in Zavod za kulturo raznolikosti Open dajemo v javnost predlog zakona o nadzoru gospodarske dejavnosti med Slovenijo in naselbinami na okupiranem ozemlju (na povezavi https://www.palestina.si/wp-content/uploads/2024/09/Predlog-zakona-o-nezakonitih-naselbinah.pdf). Pozivamo vlado, parlamentarke in parlamentarce, naj sprejmejo zakon o prepovedi vseh oblik gospodarskega sodelovanja z nezakonitimi naselbinami na okupiranih ozemljih.

Slovenija bo v okviru predsedovanja varnostnemu svetu Združenih narodov 19. septembra letos izvedla razpravo o »izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu,« piše na vladni strani. Ob tem velja poudariti, da so v zapisu, ki so ga pripravili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, izpustili tako nezakonitost izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu kot dejstvo, da je celotna izraelska okupacija palestinskih ozemelj nezakonita. To je 19. julija potrdilo Meddržavno sodišče in nesprejemljivo je, da ostane ta opustitev še naprej vodilo slovenskih politik, ko pride do vprašanja izraelskih kršitev mednarodnega prava v Palestini.

Zato člane Vlade Republike Slovenije ter vse poslanke in poslance v državnem zboru pozivamo, naj z dejanji dokažejo, da njihovo delo vodi zavezanost spoštovanju vladavine prava in univerzalnih človekovih pravic. Navsezadnje je voditi z zgledom najbolj spoštovano in učinkovito voditeljstvo.

Prilagamo predlog zakona, ki ga je pred skoraj štirimi leti prejelo Gibanje za pravice Palestincev od študentk in študentov v Sloveniji. Predlog temelji na izsledkih primerjalnopravne analize, zlasti študija predloga irskega zakona o prepovedi trgovanja z izraelskimi naselbinami, predvsem pa na analizi obveznosti in zavez, ki jih ima Republika Slovenija po mednarodnem pravu, ko pride do gospodarskega sodelovanja z nezakonitimi naselbinami na okupiranih ozemljih.

Mednarodnopravno so danes situacija in mednarodnopravne obveznosti Slovenije še nujnejše, jasnejše in bolj izrecne. Nezakonite izraelske naselbine in infrastruktura, ki jo je zgradil Izrael na nezakonito okupiranih palestinskih ozemljih, so temeljni del izraelskih politik nezakonitega prisvajanja tako palestinske zemlje kot naravnih virov, kar je za nezakonito, kot že omenjeno, razglasilo letos julija Meddržavno sodišče – v postopku, v katerem je tudi Slovenija zatrjevala nezakonitost izraelskih politik.

Ravnanja Izraela so v zadnjih letih še utrdila nezakonito stanje na okupiranih palestinskih ozemljih, prišlo pa je tudi do nezakonite aneksacije delov okupiranih palestinskih ozemelj. (Na fotografiji: protest med dnevom odprtih vrat na ministrstvu za zunanje zadeve 21. maja 2024.) FOTO: Leon Vidic/Delo

Spomniti velja, da je Meddržavno sodišče ugotovilo, da Izrael s svojimi nezakonitimi politikami krši mednarodnopravne norme, ki veljajo erga omnes in so po svoji naravi takšne, da zagotavljanje njihovega spoštovanja zadeva vse države in je v interesu vseh držav. Meddržavno sodišče je spomnilo, da je varnostni svet Združenih narodov že večkrat opozoril na nesprejemljivost prisvajanja tujega ozemlja s silo ter na ničnost teh izraelskih ravnanj, med drugim v resoluciji 2334 iz leta 2016, v kateri je izrecno navedena dolžnost vsake države, da v svojih odnosih loči med ozemljem Izraela in med palestinskimi ozemlji, okupiranimi leta 1967. Generalna skupščina Združenih narodov je prav tako izpostavila dolžnost držav članic, da ne zagotavljajo nobene pomoči in ne sodelujejo z nezakonitimi izraelskimi naselbinami ter da zagotovijo odgovornost za kršitve mednarodnega prava.

Meddržavno sodišče je julija izrecno ponovilo, da je dolžnost držav, da ne sklepajo pogodb, gospodarskih ali trgovinskih sodelovanj, v katerih Izrael zatrjuje svojo suverenost nad deli ali nad celotnim nezakonito okupiranim palestinskim ozemljem, s katerimi bi se izraelska prisotnost tam še utrdila, ter da je dolžnost držav, da sprejmejo ukrepe, s katerimi se preprečijo trgovanja in investicije, ki pomagajo pri ohranjanju nezakonitega stanja, ki ga je vzpostavil Izrael.

Ravnanja Izraela so v zadnjih letih še utrdila nezakonito stanje na okupiranih palestinskih ozemljih, prišlo pa je tudi do nezakonite aneksacije delov okupiranih palestinskih ozemelj, kar pomeni, da so ta zdaj v pravnem redu Izraela obravnavana kot del ozemlja države Izrael in zanje v izraelski zakonodaji ne velja več status okupiranih ozemelj. Gradnja izraelskih nezakonitih naselbin ter spremljajoče infrastrukture je tako finančno kot regulativno del uradnih izraelskih politik že desetletja. Zato je nujno, da slovenski odločevalci in odločevalke, političarke in politiki sledijo pripravljenemu predlogu zakona in prepovejo uvoz, tranzit ter prodajo blaga, storitev in naravnih virov, ki izvirajo v celoti ali deloma iz nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranih palestinskih ozemljih, kot tudi izvoz blaga, storitev in naravnih virov z ozemlja Republike Slovenije na območje nezakonitih naselbin. Slovenije pri tem nič ne ovira, niti določila Evropske unije, ki vsa vključujejo zavezanost članic in EU k spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava. Tudi visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell je konec avgusta pozval članice EU k odločnejšim ukrepom, da se prepreči nadaljevanje in stopnjevanje izraelskih kršitev mednarodnega prava na okupiranih palestinskih ozemljih.

Vlada Republike Slovenije in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon lahko svetu pokažeta, kako je videti žlahtno voditeljstvo – z zavezo, da bo Slovenija brez odlašanja sprejela zakon, ki bo sledil predlogu, ki so ga že pred leti pripravili bodoči pravniki, saj bo z njegovim sprejetjem zagotovila, da bo Republika Slovenija izpolnila vsaj del svojih dolžnosti glede sistematičnih izraelskih kršitev mednarodnega prava na okupiranih palestinskih ozemljih ter tako prispevala k spoštovanju mednarodnega prava in k izpolnjevanju mednarodnopravnih obveznosti vseh držav.

Gibanje za pravice Palestincev, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Iniciativa Mestni Zbor, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Organizacija za participatorno družbo, Zavod za kulturo raznolikosti Open