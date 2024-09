Izrael našel posmrtne ostanke šestih talcev v Gazi

Izraelska vojska je v soboto v tunelu na območju Gaze našla posmrtne ostanke šestih talcev. Po današnjih navedbah izraelskih oblasti so jih zajeli med vdorom palestinskih borcev v Izrael 7. oktobra lani, za njihovo smrt pa so obtožili palestinsko islamistično gibanje Hamas. Ubili naj bi jih malo pred prihodom izraelskih vojakov.

Trupla šesterice so v soboto našli v tunelu v Rafi na skrajnem jugu Gaze. Nato so jih prepeljali v Izrael, kjer so jih identificirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za štiri moške in dve ženski, med njimi sta tudi dvojna državljana Izraela in Rusije oz. ZDA. Smrt ameriško-izraelskega moškega je potrdil tudi ameriški predsednik Joe Biden.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je danes povedal, da uvodna preiskava kažejo na to, da so jih pripadniki Hamasa ubili malo pred prihodom izraelskih vojakov.

Ravno v soboto je sicer potekal nov množični shod v Tel Avivu, na katerem so nasprotniki izraelske vlade Benjamina Netanjahuja zahtevali sklenitev premirja v Gazi in izmenjavo ujetnikov.

Izrael ocenjuje, da je od skupno 251 zajetih talcev v razdejani palestinski enklavi še 97. Od tega naj bi jih bilo 33 mrtvih.

Zaostrene razmere na Zahodnem bregu

Izraelske sile še peti dan blokirajo Dženin na zasedenem Zahodnem bregu. Ob trajajoči raciji na severu se razmere zaostrujejo tudi na jugu tega palestinskega ozemlja, od koder danes poročajo o smrtonosnem napadu na pripadnike okupacijskih varnostnih organov.

Izraelska vojska po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa vzdržuje blokado Dženina in pripadajočega begunskega taborišča, kjer je od srede ubila 14 ljudi. Skupno je bilo v tem času na Zahodnem bregu ubitih 24 Palestincev, piše katarska televizija Al Jazeera.

Izraelski vojaki danes z buldožerji uničujejo središče kraja, še navaja Wafa. Vojska, ki pravi, da izvaja protiteroristične dejavnosti, je bila ponoči aktivna tudi na jugu Zahodnega brega, kjer je izvedla več aretacij.

V spopadih s palestinskimi borci je bil v soboto ubit en izraelski vojak, po poročanju izraelskih medijev pa so palestinski napadalci danes streljali na vozilo na jugu Zahodnega brega in ubili še tri pripadnike varnostih sil, domnevno naj bi šlo za policiste.

Prizorišče napada je že obiskal izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir.

V senci dogajanja na Zahodnem bregu se nadaljujejo tudi izraelski napadi na Gazo.