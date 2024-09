(INTERVJU) Cipi Livni o vojni v Gazi in boju za Izrael

V nadaljevanju preberite:

Nekdanja izraelska zunanja ministrica Cipi Livni je na blejskem strateškem forumu doživela vse prej kot topel sprejem. Njene udeležbe niso problematizirale samo nevladne organizacije, temveč tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. In vendar izraelske gostje to ni odvrnilo od nastopa na konferenci, pa tudi ne od intervjuja za Delo, v katerem je predstavila svoje dojemanje vojne v Gazi in razmer v Izraelu. V intervjuju več o (ne)uresničitvi izraelskih deklariranih vojaških ciljev, obtožbah o opustitvi vsakršne skrbi za življenje palestinskih civilistov ter ideoloških in političnih razlogih, zaradi katerih vlada Benjamina Netanjahuja noče končati vojne.