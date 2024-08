Samuel Žbogar: Lahko smo idealisti, nismo pa naivni

V nadaljevanju preberite:

Koliko lahko varnostni svet sploh vodi te mirovne procese? Vemo, da je stalna članica Rusija začela največjo vojno v Evropi po drugi svetovni, ZDA mnogi očitajo šibkost po katastrofalno izvedenem umiku iz Afganistana. Kam gre svet? Kaj lahko naredi varnostni svet, če članice ne opravijo svoje naloge? »Zelo dobro vprašanje je, kam gre svet,« je ocenil slovenski predstavnik v varnostnem svetu OZN. »Upamo, da bodo nanj odgovorili voditelji držav, ravno o tem želimo razpravo. Kam gre svet in kam gre varnostni svet, ki ni zmožen enotnih odločitev? Po ruskem napadu na Ukrajino so se razmere in odnosi med stalnimi članicami izjemno poslabšali. Mislim, da je to tako velika kršitev ustanovne listine od ene od petih članic, ki so varnostni svet z ustanovno listino vred postavile na noge. Ko ena od stalnih članic tako očitno in brezsramno krši ustanovno listino, je to seveda nevaren precedens in slab zgled marsikomu po svetu, slabim akterjem po svetu.«