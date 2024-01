Za stavko je odgovoren Fides

Zahteve Fidesa v stavki zdravnikov niso upravičene. Še bolj bi bila nesprejemljiva stavka tudi v naslednjem tednu, saj bi v nasprotju z zdravniško etiko še bolj prizadela bolnike in podaljšala že tako predolge čakalne vrste.

Novinarka Dela Brigite Ferlič Žgajnar je 8. januarja letos v dveh člankih o zdravniških plačah objavila podatke, da so se mesečne plače zdravnikov v letu 2023 povečale: po podatkih ministrstva za javno upravo »so imeli zdravniki specialisti in višji specialisti avgusta 2023 v povprečju 871 evrov bruto višjo plačo (upoštevani so vsi dodatki) kot avgusta 2022, specializanti in sekundariji pa 844 evrov višjo bruto plačo«. Povprečje za zdravnike na DM specialiste in višje specialiste je tako konec avgusta lani doseglo 5565 evrov bruto.

Novembra lani so bili v medijih objavljeni javni podatki o 50 najvišjih izplačilih avgustovskih plač zaposlenim v javnem sektorju. Na lestvici je bilo znova največ zdravnikov – 43 od 50 ali 86 odstotkov. Največ je zaslužil okrožni državni tožilec, sledita višji policist in zdravnik: 43 zdravnikov je za mesec avgust 2023 prejelo od 11.868 evrov do 16.270 evrov bruto plače. Medtem ko je bil pri prvih dveh na lestvici vključen poračun plače za nazaj, je šlo pri plači tretjega najbolje plačanega javnega uslužbenca, zdravnika, za redno plačo z vsemi dodatki. Kirurg je z dodatnimi izplačili že v letu 2021 zaslužil 121 tisočakov.

Država je v velikih proračunskih težavah zaradi neurij in poplav v lanskem avgustu. Evropska komisija zahteva zniževanje primanjkljaja države. Slovenija gospodarsko zaostaja za rastjo primerljivih držav, kot so Estonija, Češka, Portugalska, Slovaška. Počasna rast produktivnosti ne omogoča nadaljnje rasti plač in sredstev za javni sektor. Naše plače so v primerjavi z njihovimi nominalno visoke, vendar imajo nižjo kupno moč. Sindikati bi se morali usmeriti na primerjave kupne moči in zniževanje življenjskih stroškov, ki jih je podražitev energentov zvišala, pocenitev goriv pa jih ni znižala.

Med 50 najbolje plačanimi sta bila tudi dva državna tožilca, ki stavkata skupaj s sodniki. Odločitev ustavnega sodišča o povečanju plač sodnikom je etično sporna. Sodišče dviguje plače kolegom sodnikom in pri tem prezre druge poklice, npr. visokošolske profesorje, ki imajo nižje povprečne plače od sodnikov. To je tako, kot bi Zdravniška zbornica Slovenije zaukazala vladi, da mora dvigniti plače zdravnikom ali kot bi rektorska konferenca zapovedala dvig plač visokošolskim profesorjem.