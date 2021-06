Zakaj ZD Ljubljana ne cepi z drugim odmerkom AstraZenece?

Zdravstvenemu domu Ljubljana postavljam javno vprašanje, zakaj še nisem dobil vabila na cepljenje z drugim odmerkom cepiva AstraZeneca, čeprav bo 5. junija minilo dvanajst tednov, odkar sem bil cepljen s prvim.



Na cepljenje me je marca napotil osebni zdravnik zaradi pridruženih bolezni, ki me uvrščajo v občutljivo skupino bolnikov, pri katerih lahko bolezen poteka v posebej hudi obliki.



Prvi odmerek cepiva sem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani dobil 13. marca in hkrati na cepilnem kartončku kot datum za drugi odmerek 15. maj. Zdravstveni dom Ljubljana je 4. maja s SMS-sporočilom prejemnikom prvega odmerka cepiva AstraZeneca sporočil, da preklicuje datum za drugi odmerek cepiva in da datum, ki so ga dobili ob prvem cepljenju, »ne drži«. Ob tem ZD Ljubljana ni določil datuma drugega cepljenja z AstraZeneco, ampak je sporočil le, da bo novi datum sporočil naknadno in da bo to po 12 tednih od prvega odmerka.



Na klicnem, cepilnem centru ZD Ljubljana te dni klicateljem, ki preverjajo, kdaj bodo dobili drugi odmerek AstraZenece, odgovarjajo, da so datum, ki so ga dobili ob prvem cepljenju, preklicali, ker je NIJZ maja od njih izrecno zahteval, da od prvega cepljenja z AstraZeneco mine 12 tednov. Na vprašanje, zakaj torej vabila na drugo cepljenje pacienti ne dobijo zdaj, ko se to obdobje izteka, sem dobil odgovor: »Vabila niste dobili, ker nimamo cepiva.«



Zakaj torej pacienti z območja ZD Ljubljana, ki čakajo na drugi odmerek cepiva AstraZenece, tega ne dobijo, tudi če spadajo v ogroženo skupino bolnikov, hkrati pa država izvaja široko kampanjo, s katero prebivalstvo vabi na cepljenje? Pri tem poslušamo uradna pojasnila, da je zdaj priporočeni rok za drugi odmerek AstraZenevce krajši, tako da se bodo lahko pravi čas cepili tudi državljani, ki nameravajo na dopust na Hrvaško!



Sprašujem se tudi, zakaj je toliko poročil o zapletih z vabili na cepljenje v ZD Ljubljana, drugod po Sloveniji pa ne – mediji so poročali, kako vzorno so to delo opravili v Kočevju.

