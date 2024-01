Zdravje za denar?

Kljub večletnim obljubam za ureditev zdravstva postaja uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev vse manj dostopno, kar sem ugotovil tudi sam, ko sem se poskusil naročiti na zdravstvene storitve na podlagi napotnice zaradi svojega zdravstvenega stanja.

S širjenjem zdravstvenih storitev na privatni sektor se je dostopnost izredno poslabšala. Tri dni kličem in pošiljam elektronska sporočila, a ne najdem izvajalca, ki bi opravil prek napotnice naročene zdravstvene storitve. Odgovarjajo mi, »delamo samo za samoplačnike«, tudi v stavbi javnega zdravstva – v privatni ambulanti ... Le v eni javni ustanovi so me zavrnili z odgovorom, da takšne storitve opravljajo samo za otroke.

Zdravje ni trgovsko blago, a ko naletim na odgovore, kot sem jih navedel, ugotavljam, da nekateri zdravniki, v tem primeru zasebniki, delajo zaradi denarja, ne zaradi zdravja ljudi.

Predlagam, da se problem reši tako, da se v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju izrecno napiše, da imajo pacienti, katerih plačilo storitev se izvaja po koncesiji, absolutno prednost pred samoplačniki.