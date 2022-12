Zdravstveni sistem: vožnja v napačno smer

Tri kratke misli ob vse večji krizi v zdravstvu.

Prva: Fides ima vsaj v tem prav – zdravniki nismo krivi za dejstvo, da je več kot 130.000 ljudi brez osebnega zdravnika.

Druga: Ko iščemo rešitev, vsi pozabljamo na odločilno vlogo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ta je z ukinitvijo participacije in s svojim čudaškim plačevanjem zdravstvenih storitev ključni krivec za vse, od neurejenih in prenizkih osebnih dohodkov do čakalnih vrst in nedostopnosti zdravstvenih storitev. O participaciji, ki bi morala ljudi spodbuditi k racionalnemu, varčnemu ravnanju s stroški na svojo zdravstveno polico, sem že večkrat pisal, zato tokrat to puščam ob strani. Glede plačevanja storitev pa je jasno, da ZZZS svojim zavarovancem obljublja bistveno več, kot je sposoben po normalni ceni plačati. Razkorak rešuje tako, da so cene za mnoge storitve smešno nizke. Pred seboj imam zapis ambulantnega pregleda v onkološki ambulanti UKC Maribor: za zdravniški pregled, laboratorijske preiskave in predpis onkološke terapije je cena 13,04 evra. Ko bo ZZZS določil normalne, ekonomsko izračunane cene storitev, bo seveda moral tudi omejiti nabor pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na tisto, kar je za zdravje ljudi res nujno in kar je tudi dosegljivo brez predolgega čakanja, vse ostalo pa prepustiti samoplačništvu ali dodatnim prostovoljnim zavarovanjem. Ker pa prav nič ne kaže, da bi se v ZZZS zavedali svoje krivde za sedanjo krizo, ljudem brez osebnega zdravnika in zavarovancem, ki nedopustno dolgo čakajo na zdravljenje, ostaja le eno: tožba. Predlagam jim, naj vložijo skupinsko tožbo proti ZZZS in zahtevajo povračilo prispevka za zdravstveno zavarovanje. Logično: če jim ZZZS ne more zagotoviti osnovne pravice, ki jo vključuje zavarovanje, ni upravičen do zavarovančevega denarja.

Tretja: minister za zdravje dr. Daniel Bešič Loredan je morda res poštenjak in dober ortoped, toda zadnje pol leta vse kaže, da si ne predstavlja, kako naj uredi razmere v zdravstvu. Dodaten denar za skrajševanje čakalnih vrst vodi le v vse večji razpad javnega zdravstva, kakšnih drugih idej pa doslej ni predstavil. Njegovo ravnanje lahko označimo kot vožnjo v napačno smer. Voznika, ki vozi v napačno smer, je treba takoj ustaviti in zamenjati. Tisti, ki tega ne storijo in si zatiskajo oči pred grozečim »karambolom«, se ne zavedajo, da bo žrtev celotna koalicija.