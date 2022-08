60 let Bonda ... Jamesa Bonda

V nadaljevanju preberite:

Oktobra lani je v kina prišel 25. film o britanskem superagentu Jamesu Bondu iz uradne franšize produkcijske hiše Eon; mimo te so posneli še dva. Oktobra letos pa bo Eon proslavil pomemben jubilej, povezan z Bondom. Peti dan tega meseca bo namreč minilo natanko šest desetletij, odkar so v kinih v Veliki Britaniji začeli predvajati prvo bondiado, Dr. No. Od takrat, ko se je v kultnem prizoru v igralnici Sean Connery, prvi igralec, ki ga je upodobil, med prižiganjem cigarete prvič predstavil z morda najbolj znanim citatom v zgodovini filma – Bond ... James Bond –, je postal Bond mnogo več kot samo filmski junak. Danes je popkulturna ikona in fenomen.

Izvorno James Bond ni filmski junak. Svojo pot je namreč začel v knjigah. Prvo je njegov literarni oče Ian Fleming napisal na začetku leta 1952, vendar je zaradi oklevanja založnikov Casino Royale luč sveta ugledal leto pozneje. Od takrat je januarja in februarja vsako leto na svojem posestvu Goldeneye na Jamajki napisal novo knjigo. Zadnji, Mož z zlato pištolo in dve kratki zgodbi v eni knjigi Octopussy in Dih smrti, sta izšli v letih 1965 in 1966, že po njegovi smrti.