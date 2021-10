Nevaren aditiv E171 bo z novim letom prepovedan

V nadaljevanju preberite:

Estetika ima v prehrani nedvomno veliko vlogo. Titanov dioksid (TiO2) oziroma E171 kot pigment poskrbi za tisto čudovito snežno belo oziroma bolj privlačno barvo nekaterih živil, drugih funkcij, denimo hranilnih ali zaščitnih, pa nima. Še več, po najnovejših in starejših študijah lahko celo resno škoduje zdravju, zato ga bodo z letom 2022 v Evropski uniji prepovedali; že januarja 2020 je to začasno storila Francija. Za uporabo v živilih ga je prva odobrila Ameriška agencija za prehrano in zdravila leta 1966. Prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko svetuje pozorno branje označb živil ter opozarja, da je večji problem pri nepakiranih živilih, denimo različnih tortah in drugih sladicah, ki jih kupimo v slaščičarnah, pekarnah in restavracijah brez embalaže. Pigment titansko bele barve velja za najmočnejšega, najbolj neprosojnega od vseh belih barv. Poimenovanje titansko bel izvira iz antike; titani so bili v grški mitologiji prvi bogovi in boginje, medtem ko Tito pomeni velikan.