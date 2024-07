Alenka Arko: Ko se vrneš po toliko letih, si spet začetnik

V članku preberite:

»Bi to povedali tudi pred kamero?« je novinarsko vprašanje, ki si ga je za naslov svoje knjige izbrala Alenka Arko, urednica in voditeljica oddaje Preverjeno. Magazinsko tedensko oddajo, ki je »skozi majhne zgodbe osvetlila velike teme«, je na Pop TV z ekipo pripravljala kar 22 let, vse do njene ukinitve lansko jesen. Alenka je v službi že našla nove izzive, v njenem spominu in spominu gledalcev pa so ostali številni odmevni prispevki, od aktualnih prek raziskovalnih, v katerih so na primer raziskali ozadje delovanja sekte, ki je ljudem pobrala vse premoženje, pa vse do razkrivanja spolnih zlorab v Cerkvi. Svoj pogled na nekatere od njih je avtorica popisala tudi v knjigi, ki sicer ni dokumentarna, a kaže stanje duha v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih.