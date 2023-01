Babi nažgala ta mlade

V nadaljevanju preberite:

Družina Mittermaier, križana z Neureutherjevimi, je bila visoko­odstotkovno zavezana smučariji. Heidi, Evi, Christian in Felix so bili vsi udeleženci olimpijskih iger, nekateri zmagovalci svetovnih prvenstev in tekem svetovnega pokala, a na družinski piedestal sodi Gold Rosi, zlata Rosi Mittermaier, ki je na olimpijskih igrah v Innsbrucku leta 1976 osvojila dve zlati in eno za odtenek manj žlahtno kolajno.