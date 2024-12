Barbara Cerar: Marsikaj grdega se skriva pod našo podalpsko preprogo

V nadaljevanju preberite:

Leto se je komaj obrnilo, in že je izšel njen drugi roman Prod, ki bo pritegnil ljubitelje nenavadnih zgodb. Pisanje je njena meditacija, a vanjo prodira tudi svet od zunaj, v katerem zaznava »nestrpnosti vseh vrst, do vsakogar, do drugačnih, drugače mislečih, uspešnih, skratka do vsakogar, ki vsaj malo pokuka iz povprečja«. In tega jo je strah.