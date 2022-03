Besede spreminjajo svet

V nadaljevanju preberite:

Če je res, da je lahko pero močnejše od meča, je res tudi, da so besede lahko močnejše od topov. Zaradi besed se začen­jajo vojne, z njimi se vzbujajo čustva in napoveduje prihodnost. Posebno takrat, ko se besede povežejo v govor. Čeprav se danes veliko komunikacije opravlja, ne da bi se sogovorci sploh slišali, se pravi s pisanjem in branjem, je sposobnost govora še vedno izjemno pomembna. Ker smo ravno v času volilne kampanje: povsem nemogoče je, da bi izrazito slab govorec na primer zmagal na volitvah.

Pri Mladinski knjigi so pred kratkim izdali prevod knjige Moč besede, v kateri je škotski pisec Colin Salter, ki se pri svojem delu večinoma ukvarja z različnimi vidiki zgodovine, zbral »sto govorov, ki so vznemirili svet«, kakor je knjiga tudi podnaslov­ljena. Še zdaleč ne gre samo za zbirko govorov, saj Salter poleg objave besedil, nekaterih seveda skrajšanih, obdela tisto, kar je še bolj pomembno. Kontekst, v katerem so nastali.