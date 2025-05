Bill Fischer: Vodja je vedno na odru

V članku preberite:

Profesor Bill Fischer je eden najprodornejših mislecev s področja inovacij, organizacijske preobrazbe in voditeljstva. Kot soustanovitelj Inovacijskega laboratorija na poslovni šoli IMD v Lozani in dolgoletni predavatelj na IEDC – Poslovni šoli Bled združuje globoko razumevanje tehnologije, poslovnih modelov in človeške dinamike. Pogovarjali smo se o tem, zakaj inovacije niso več le domena inženirjev, kako lahko vsak zaposleni postane soustvarjalec sprememb in zakaj umetniki pogosto razumejo prihodnost bolje kot vodstveni kadri.