Billie Eilish: Od čudaškega dekleta do seks bombe

V nadaljevanju preberite:

»Nikoli še nisem padla s takšne višine, padajoča v tvoje ocean­ske oči,« se glasi del uspešnice Ocean Eyes pevke Billie Eilish, s katero je zaslovela pri rosnih petnajstih letih. Slavno dekle s sanjavo priprtimi modrimi očmi in skoraj nezemeljskim čutnim glasom pravi, da je ni več strah odraščanja. S štiri leta starejšim bratom Finneasom O'Connellom, s katerim sta uspešen glasbeni tandem od samega začetka, nista obiskovala klasične šole, temveč sta ju doma šolala starša. Pred kratkim je spregovorila o svoji izkušnji s cepljenjem, po katerem je prebolela covid-19 in še danes čuti posledice, ter o tem, kako negativno so na njene možgane in prve spolne izkušnje vplivale pornografske vsebine, ki jih je na skrivaj spremljala že pri 11. letih.