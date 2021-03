Bodi mali volk bojevnik

V nadaljevanju preberite:



»Odgovor ministrstva za prosveto na ponujeni osnutek programa za preprečevanje feminiziranja mladih moških.« Ne, to ni šala, ampak resen dokument, vpisan pod številko 2020-475 in objavljen na spletni strani ministrstva za prosveto LR Kitajske. Konkretno je to odgovor na predlog Si Zefuja, poslanca narodne politične posvetovalne konference, da je treba nameniti večjo skrb premagovanju »krize možatosti« med mladimi Kitajci in tako pravočasno preprečili nastajanje cele generacije nežnih moških, povsem nepripravljenih na težave, ki jih prinaša življenje, fantov, ki so bolj podobni ovcam kot volkovom.