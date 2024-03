Bogovi so padli na glavo

V nadaljevanju preberite:

Azteki so verjeli, da njihov bog sonca vsak dan potuje čez nebo, ponoči pa se vrne v podzemlje. Pa tudi to, da bi sonce nehalo sijati, če ne bi žrtvovali ljudi. Žrtvovali so mu vojne ujetnike, ko jih je zmanjkalo, so začeli žrtvovati svoje ljudi. Ko so leta 1519 prišli v njihovo deželo Španci, so jih Azteki zamenjali za bogove, saj so bili podobni enemu od njihovih bogov, belemu in bradatemu bogu znanja, stvarjenja in vetra. Danes v Mehiki častijo Guadalupsko Devico Marijo, obstajajo pa tudi cerkvice, kjer se katoliški svetniki družijo s starodavnimi božanstvi. V njih potekajo tudi žrtvovanja, a na srečo le kokoši.