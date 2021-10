Bolj ko garam, več sreče imam

V nadaljevanju preberite:

Jürgen Klopp je po nepozabnem slavju na Old Traffordu vnovič izpostavil »pozabljenega« moža, brez katerega ne odigra skoraj nobene pomembne tekme. Ne, to ni Mohamed Salah. In ne, to ni Virgil van Dijk. Brazilski napadalec Roberto Firmino opravi veliko dela na obeh straneh igrišča in je pogosto spregledan, a še kako pomemben član ekipe z Anfielda. Podobno kot nekoč Sašo Udovič v slovenski reprezentanci predstavlja prvi obrambni okop svojega moštva. »Takšna pomoč soigralcem enormno vpliva na psiho in že na samo postavitev moštva,« je za Nedelo razmišljal Udovič, čigar menjava na morda najslavnejši tekmi v zgodovini slovenskega nogometa, na euru 2000 proti ZR Jugoslaviji (3:3), bi se kmalu končala s štirimi goli v slovenski mreži.