Boljši sodniki so tisti, ki delajo manj napak

Sodil je nogometnim grešnikom na evropskem in svetovnem prvenstvu, na domačih in mednarodnih tekmah, finale lige prvakov, a 45-letnemu Slavku Vinčiću deljenje pravice na nogometnih igriščih še vedno pomeni zgolj polovico delovnika. Najprej je bil košarkar, še zdaj pa si raje kot vrhunsko nogometno tekmo ogleda spektakel pod koši. Ekipe, ki jih čakajo njegovi piski, vnaprej preuči, podrobno pa analizira tudi opravljeno delo. Da sodi, kot se spodobi in je pravično, potrjuje Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko, ki je lani Vinčića proglasil za drugega najboljšega nogometnega sodnika na svetu.