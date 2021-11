Bosanski lonec spet vre

Varnostni svet Združenih narodov, v katerem je pet stalnih in deset na dve leti rotirajočih nestalnih članic Svetovne organizacije, je prejšnji teden soglasno podaljšal mandat silam Evropske unije v Bosni in Hercegovini Eufor s 600 pripadniki za eno leto. Toda to ni pomirilo zadnje čase vse bolj razgretih strasti na Balkanu, katerega najbolj vroča točka je seveda BiH. V tej nestabilni državi so razmere tako resne, da se sicer še precej daleč v ozadju spet slišijo bobni vojne, povsem odkrito pa je slišati glasove o njenem neizbežnem razpadu. Kaj lahko prinesejo takšne razmere, smo nazadnje videli pred tremi desetletji.