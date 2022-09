Čas za resnico

V nadaljevanju preberite:

Pokojna britanska monarhinja Elizabeta II. je bila zaradi dolgega življenja in vladanja po smrti tarča številnih, večinoma neokusnih domislic, čeprav niti v ožji družini ni bila najstarejša; njena mati je dočakala več kot sto let, skoraj sto let pa je živel tudi njen mož in daljni sorodnik princ Filip. Poleg duhovičenja pa so se pojavila tudi resna vprašanja, povezana s številnimi zločini, ki so se zgodili med njeno vladavino. Zato je marsikdo prepričan, da bo po pogrebu, ki bo prihodnji teden, tudi primeren čas za soočanje z neprijetnimi trenutki v sedmih desetletjih njene vladavine.