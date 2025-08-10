Če hočeš spremeniti svet, ne prodajaj kompromisa

V nadaljevanju preberite:

Je soustanovitelj podjetja Juicy Marbles, enega globalno najbolj prepoznavnih slovenskih start-upov. Podjetje je razvilo rastlinski zrezek, ki se po teksturi, videzu in okusu skoraj ne razlikuje od pravega mesa in je rezultat znanja, oblikovalske drznosti in tehnološke inovacije.

Luka Sinček je na podjetniško pot stopil že med študijem mikrobiologije, a ga je kasneje opustil in namesto diplome na platformi Štartaj Slovenija s soustanoviteljem Majem Hrovatom razvil rastlinski burger altburger. Leta 2020 je nastala ideja o rastlinskem fileju, ki je danes temelj linije izdelkov podjetja. Juicy Marbles redno omenjajo najuglednejši svetovni mediji, Sinček pa je bil uvrščen tudi na prestižni seznam Forbes 30 under 30, s katerim revija Forbes vsako leto prepoznava pomembne ljudi v različnih panogah. V prihodnost gleda kot zagovornik prehranskih rešitev, ki niso kompromis, temveč kulturni premik in potencialna rešitev za nekatere ključne izzive človeštva.