Takšni novinarji in uredniki so precej velika cokla novinarstvu

V nadaljevanju preberite:

Je novinarska legenda, poliglot, ki govori pet jezikov, potnik, ki je obis­kal najmanj 70 držav in bil priča številnim prelomnim svetovnim dogodkom. Vodil je osrednji večerni Dnevnik na TV Beograd, zaradi česar so ga napadali, češ da ni higienično, da Hrvat vodi dnevnik na televiziji v Srbiji. S slovitim Orsonom Wellesom sta pila viski, znana ameriška pisateljica in avtorica knjige Strah pred letenjem Erica Jong ga je obiskovala na njegovem domu, Slobodan Milošević pa je bil njegov sošolec na pravni fakulteti. Ko ga nihče ni maral, mu je Janez Drnovšek uredil, da je pisal kolumne za ljubljansko Mladino, in po honorar se je iz Zagreba vozil z vlakom. Bil je glavni urednik balkanskega oddelka katarske televizije Al Jazeera. V pokoju je že nekaj let, vendar mu mirovanje ne gre od rok, ker je novinarstvo njegovo poslanstvo. Kmalu se bo lotil novega televizijskega projekta.

Z njim smo se pogovarjali v Zagrebu, v stanovanju, iz katerega se bo kmalu izselil, saj ga moti hrup z glavne ulice. Selitev ne bo težavna, odhaja le nekaj deset metrov stran. Tudi v pokoju deluje kot novinar 24 ur na dan.