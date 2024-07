Čeh v čudežnem kraljestvu piva

V nadaljevanju preberite:

Filip Nerad najraje pije belgijsko pivo v originalnih kozarcih. Znameniti duvel, ki ima v svojih sestavinah hmelj savinjski golding (Styrian Golding) iz naših krajev, seveda v znamenitem kozarcu v obliki cveta tulipana. Menda je najboljši za okušanje tega piva, ki ga je kolega iz Prage opisal kot močan belgijski ale. Zunanjepolitični urednik češkega radia je svojo knjigo o priljubljenem hmeljevem napitku naslovil Kraljevina piva Belgija

Na pivo se je osredotočil, ko je bil dopisnik češkega radia v Bruslju. Poleg običajnega dopisniškega dela o EU je objavljal zgodbe o pivu v nedeljski dopisniški rubriki z zanimivostmi iz sveta. »Nihče od dopisnikov, ki so bili pred mano v Bruslju, se ni ukvarjal z belgijskim pivom. Začel sem objavljati zgodbe o njem in postale so uspešnice. Poslušalci so jih imeli raje kot moje prispevke o brexitu,« je opisal začetke.