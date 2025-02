Charles Lindbergh: Veliki letalec, a zapletena in sporna osebnost

V nadaljevanju preberite:

Prvo motorno letalo je poletelo konec leta 1903, vendar se je šele med prvo svetovno vojno pokazalo, da imajo do takrat smrtno nevarne leteče škatle pred seboj svetlo prihodnost. Po vojni se je začel razcvet letalstva, h kateremu so veliko pripomogle takšne in drugačne nagrade. Ena izmed njih je bil orteig za neprekinjen polet od Pariza do New Yorka. Osvojil jo je Američan Charles Lindbergh in postal najslavnejši pilot v zgodovini.

Ko sta brata Orville in Wilbur Wright decembra 1903 v bližini mesteca Kitty Hawk v Severni Karolini prva dokazano dvignila v zrak letalo z motorjem, je bil Lindbergh star manj kot dve leti. Prvo letalo je na prvem poletu zmoglo manj kot 40 metrov, Lindbergh je na svojem zgodovinskem poletu maja 1927 preletel približno 5800 kilometrov.

Postal je globalni velezvezdnik, a je na njegov lesk senco vrglo marsikaj spornega, česar se je lotil potem.