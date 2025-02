Cindy Crawford: Še vedno v soju žarometov

Cindy Crawford se je pred četrt stoletja umaknila z modnih prizorišč, a njena slava in vpliv vse do danes nista zbledela. V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja je skupaj s supermodeli Naomi Campbell, Lindo Evangelista, Christy Turlington in Claudio Schiffer narekovala trende v modi in pop kulturi. Sodelovala je z največjimi modnimi oblikovalci in prestižnimi znamkami ter bila obraz številnih naslovnic. Čeprav je čas sovražnik vseh, ki živijo od svojega videza, njej preprosto ne pride do živega.