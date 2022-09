Človek, ki je narisal našo mladost

V nadaljevanju preberite:

»Vsi poznajo Bled, Bohinj, Triglav, Postojnsko jamo in Mikija Mustra. Postal je pojem, vsi vedo zanj, tako kot vedo za Avsenike,« pravi Aleksander Buh. Čeprav se je 7. maja 2018 poslovil od nas, dela mojstra Mustra živijo naprej in ob njih se ljubezen do branja širi na vedno nove generacije bralcev.

Imela sem čast in srečo, da sem očeta najljubših literarnih junakov iz otroštva srečala v živo, ko sva leta 2015 na njegovem domu v Rožni dolini debeli dve uri klepetala o njegovem zanimivem življenju, ki sta ga zaznamovali dve veliki ljubezni, do žene Jane in do ustvarjanja, in bi zlahka postalo tudi filmska zgodba.