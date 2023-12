Naj praznično zasije že ovoj

V nadaljevanju preberite:

Pri tem ne pozabimo vsaj malo slediti ekološki ozaveščenosti, saj si nihče ne želi metati med odpadke kupov neuporabnega papirja in pomečkanih plastificiranih pentelj, ki jih zaradi mešanice s kovinami, plastiko, agresivnih barv in bleščic niti ni mogoče reciklirati. Za osnovo raje izberimo klasičen eko rjav papir in navadno rjavo bombažno ali laneno vrvico. V kombinaciji s pisanimi, svetlikajočimi se in dišečimi dodatki bo ovoj zasijal kot lučke na prazničnem drevescu.