David Zupančič: Včasih se moram siliti v brezdelje

»Naj življenje ne postane hrčkovo kolo, ki ga besno go­nimo v pričakovanju naslednje ekstaze. Komaj čakam konec službe; konec tedna; konec sezone; dopust; upokoji­tev – smrt?« To je ena od misli, s katerimi želi David Zupančič v svoji novi knjigi Znanost mirnega življenja bralce spodbuditi, da se zavedajo vrednosti tega trenutka in v njem polno živijo. Specializanta infektologije so zaradi izjemnega uspeha njegovega prvenca Življenje v sivi coni spoznali številni slovenski bralci, zaradi njega ga prepozna tudi marsikateri pacient. Srečala sva se v sredo popoldne, takoj po njegovi službi. To je bil tudi edini dan, ko si je lahko zdravnik, ki želi biti glas stroke tudi na družbenih omrežjih, vzel čas za pogovor. Čeprav je v petek izšla njegova druga knjiga, so ga na pogovor še vedno vabili zaradi prve.