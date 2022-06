Davorin Tome: Postali smo premočni, da bi lahko počeli vse

V nadaljevanju preberite:

Kdor se bori za obstoj divjih živali, je tudi tlakovalec poti do ohranitve človeštva. Tega se zaveda vse več ljudi, ne le strokovnjaki, kot je dr. Davorin Tome. Biolog, raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo, pisatelj, avtor več priročnikov in učbenikov, izvrsten fotograf in nekdanji dolgoletni profesor se v okviru svoje službe posveča raziskovanju ekosistemov. Pogovarjala sva se predvsem o tem, kako ustaviti skrb vzbujajoč in za človeka nevaren proces zmanjševanja pestrosti živalstva in rastlinstva. Med drugim je razložil, zakaj je pri nas vse manj ptic, medtem ko v urbana središča prihaja vedno več sov.