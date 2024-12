Denis & Denis: Če bi verjela v čudeže, bi rekla, da se je zgodil tudi nama

V nadaljevanju preberite:

Marina Perazić in Davor Tolja, ki sestavljata kultni elektropop duo iz 80. let Denis & Denis, sta nam zaupala, v čem sta danes na odru še boljša. Med njune posebno priljubljene uspešnice zagotovo sodita tudi Soba 23 in Ja sam lažljiva. Jutrišnji koncert v Kinu Šiška je razprodan, na voljo je le še nekaj vstopnic za sredinega. V prednovoletni vročici priprav na nastope, ki se jih zelo veselita, sta si vzela nekaj časa tudi za Nedelo.