Košarkar, ki je po duši rock zvezda

Velemojster skoka in igre v obrambi Dennis Rodman je pojem enfant terribla vizualno in tudi značajsko utelešal tako dobro kot le redkokdo. Košarkar, ki je v soboto praznoval 62. rojstni dan, si je petkrat nadel šampionski prstan ob zmagi v ligi NBA, a javnost so še bolj zanimale njegove kričeče pričeske, pirsingi, tatuji ter razmerji z Madonno in Carmen Electra.