Dežela v znamenju sivke in čarobne svetlobe

Junij je odličen čas za obisk Provanse, osupljive pokrajine na jugu Francije, ki je s svojo posebno svetlobo celo najbolj razočaranim umetnikom vrnila veselje do življenja. V teh dneh je turistov malo, cvetoče lipe in eksotični jasmin pa napovedujejo, da se bo kmalu razbohotila tudi kraljica pokrajine, sivka. Le še malo in prekril jo bo njen opojni oblak.