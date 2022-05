Dobro jutro, letalci!

V nadaljevanju preberite:

Mladeniči, ki se petelinijo, tekmovalnost na nebu in zemlji, drzni stavki, ščepec romantike in flirtanja ter bombastična, s čustvi nabita glasba. To je del formule večne privlačnosti Top Guna, izjemno priljubljenega filma iz osemdesetih let preteklega stoletja in največjega zaslužkarja leta 1986. Dvanajstega maja bo minilo 36 let od premiere, v sredo, 25. maja, pa bodo v naših kinih prvič predvajali drugi del z naslovom Top Gun: Maverick. V glavni vlogi samosvojega pilota, zdaj stotnika Peta Mitchella vztraja karizmatični superzvezdnik Tom Cruise. V napovedniku filma lahko vidimo, kako mu nadrejeni navrže, da sta on in njegova vrsta na poti k izumrtju, na kar se odzove z besedami: »Mogoče, gospod … A ne danes.«