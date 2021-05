Doge lajale, renčale in grizle do naslova

V nadaljevanju preberite:

Prvenstvo v ligue 1 se je razpletlo senzacionalno, najboljši v Franciji ni PSG, temveč Lille. Proračun prvega je bil 600 milijonov evrov, drugega 147 milijonov. Lille je na krilih tretjega vratarja izbrane vrste galskih petelinov, treh Turkov in kanadskega napadalca prvi prečkal ciljno črto, toda številne finančne težave z dolgovi in vračanjem posojila so v nekdanjem klubu Milenka Aćimovića med sezono privedle do odhoda lastnika, ta je bil tudi predsednik, in po koncu tudi trenerja.